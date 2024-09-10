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В Электростали обустроят 44 народные тропы в 2024 году

В городском округе Электросталь продолжаются работы по благоустройству народных троп. На данный момент в работе находятся три тропы. В этом году всего запланировано обустроить 44 народные тропы, образовавшиеся со временем за пределами пешеходных тротуаров, где удобнее всего ходить жителям и там нет подземных коммуникаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обустройство таких пешеходных дорожек проходит в рамках реализации мероприятий государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Также в Электростали на проспекте Ленина в районе дома 19 рабочие приступили к ремонту тротуара. В рамках второй волны ремонта дорог в городском округе отремонтируют семь тротуаров.

За прошедшую неделю в городском округе сотрудники МБУ «Благоустройство» отремонтировали 350 квадратных метров ям. Также за этот период специалисты починили 23 элемента на детских игровых площадках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.