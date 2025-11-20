В Электростали наградили участников и победителей Премии «Новые Созидатели-2025»

Проект госкорпорации «Росатом» — Премия «Новые Созидатели» проводится с целью поддержки ежедневного труда и инициатив активных жителей, кто делает жизнь своей малой родины лучше. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

В этом году номинантами на получение заветной статуэтки стали 736 человек из 31 города присутствия Росатома.

Во вторник, 18 ноября, в стенах городской администрации прошла церемония награждения участников и победителей Премии «Новые Созидатели-2025» на муниципальном уровне. Награждение провели Глава г. о. Электросталь — Филипп Александрович Ефанов и депутат городского Совета депутатов — Сергей Васильевич Дулев.

За участие в Премии народного признания атомных городов «Новые Созидатели» Благодарностью Главы г. о. Электросталь Московской области и Дипломом соискателя Премии были награждены 19 активных горожан.

За победу в муниципальном этапе Премии Почетной грамотой Главы г.о Электросталь Московской области и Диплом соискателя наградили 5 жителей города:

Булыгина Алсу Жаферовна — президент Фонда «Искры добра», руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей — 5 место;

Купцов Константин Константинович — тренер-преподаватель МБУДО«СШОР по единоборствам „Электросталь“ — 4 место;

Максимова Варвара Васильевна — преподаватель МАУДО «Детская музыкальная школа» — 3 место;

Зорин Дмитрий Николаевич — врач травматолог-ортопед ГБУЗ МО «Электростальская больница» — 2 место;

Жуков Александр Вадимович — временно исполняющий обязанности директора МОУДО «ЦДОД» — 1 место.

Лидеров премии определили сами жители с помощью народного голосования.

Победители конкурса представят Электросталь на федеральном уровне.

