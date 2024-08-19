В Электростали комплексно благоустраивают дворовые территории

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городском округе Электросталь продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. На текущий момент завершены работы в 15 дворах, в двух из них они находятся на финальной стадии, а три двора находятся в процессе благоустройства. В этом году планируется благоустроить всего 20 дворовых территорий, сообщает пресс-служба администрации округа.

По программе модернизации детских игровых площадок две уже готовы, на шести работы почти завершены, еще шесть будут готовы на следующей неделе.

Площадки в рамках программы губернатора Андрея Воробьева уже установлены и находятся в процессе приемки.

На прошлой неделе состоялось торжественное открытие площадки на проспекте Ленина, дом № 30/13. Уникальной чертой данного объекта являются украшения с изображениями атома, а внутри площадки размещено его строение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.