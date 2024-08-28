В Электростали комплексно благоустраивают дворовые территории

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городском округе Электросталь продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. Сейчас из 20 запланированных в этом году дворов полностью готовы 15, два находятся на финальной стадии и в трех продолжаются работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благоустройство дворовых территорий завершается по адресам: ул. Победы, дом № 1 корп. 3, дом № 1 корп. 4, дом № 3 корп. 3, дом № 3 корп. 4, а также по ул. Чернышевского, дома № 44, 46, ул. Островского, дома № 1, 3, 5, пр. 1-й Оранжерейный, дом № 4, ул. Радио, дом № 19.

Продолжаются работы во дворе на ул. Западная, дома № 4, 4а, 6; а также ул. Чернышевского, дома № 48, 50, 52, 54, ул. Радио, дома № 14, 12, ул. Островского, дом № 1 и ул. Советская, дом № 2/102, Фрязевское шоссе, дома № 100, 98а, ул. Расковой, дом № 4.

Во дворе на ул. Советская, дом № 2/102 сотрудники подрядной организации устанавливают бордюры и обустраивают пешеходные дорожки. Далее будут организованы парковочные места, уложено асфальтовое покрытие и проведено озеленение. Кроме того, во дворе уже установлена новая детская игровая площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.