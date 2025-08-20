В Электростали благоустраивают сквер «На семи ветрах»

В сквере «На семи ветрах», расположенном напротив дома № 2Б по ул. Западной в Электростали, активно ведутся работы по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день выполняется установка бордюрного камня, земляные работы, укладка рулонного газона, а также обустройство пешеходных коммуникаций.

Проект благоустройства не предусматривает кардинальных изменений, однако направлен на то, чтобы сделать территорию более удобной и привлекательной для жителей.

Будут обновлены устаревшие лавочки и урны, заменено покрытие пешеходных дорожек. Существующее освещение будет сохранено, но с частичным переносом нескольких опор. Также будут сохранены уже имеющиеся деревья и кустарники, если они находятся в здоровом состоянии.

Важным дополнением станет установка видеонаблюдения для повышения безопасности граждан. Кроме того, в сквере появится пергола с качелями, аккуратные цветники, еще больше новых деревьев и кустарников, которые придадут скверу привлекательный внешний вид.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.