В Электростали 21 декабря пройдет областной фестиваль «Зимние рекорды»

21 декабря в парке «Авангард» Электростали состоится областное мероприятие «Зимние рекорды». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для всех жителей города и гостей парка будет организована открытая тренировка по лыжным гонкам, которую проведут спортсмены и тренеры муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва «Электросталь». Мероприятие начнется в 11:00 на лыжной трассе парка.

Кроме того, состоится встреча с ветераном лыжного спорта городского округа Электросталь, постоянным участником Всероссийских гонок среди ветеранов Шаминым Александром Юрьевичем. Начало в 12:00, место встречи — стартовая линия лыжной трассы.

В этот день посетители парка смогут позаниматься лыжным спортом, а также задать интересующие вопросы профессионалу. Это хорошая возможность провести время активно и интересно.

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