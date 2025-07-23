В Электрогорске стартуют работы по благоустройству Аллеи Героев

Накануне глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел еженедельный объезд в городе Электрогорск. Вместе с координатором фонда защитников Отечества Мариной Каленковой они встретились с семьями погибших участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На Электрогорском кладбище подрядчик на текущей неделе приступает к благоустройству Аллеи Героев — важный мемориальный объект, который станет символом памяти и благодарности. В рамках улучшения инфраструктуры, на этой неделе рабочие перенесут световые опоры, мешающие благоустройству дороги, чтобы расширить и обновить проезд.

Также Семенов встретился с жителями частного сектора по улице Классона. Обсуждалась проблема подтопления подвалов. На месте жалобы, городские службы произведут прочистку стоков и усиление дренажа, что поможет обезопасить дома от воды.

16 августа в городе Электрогорск пройдет День города, подготовка к торжеству идет в самом разгаре. Особое внимание Денис Олегович уделил парку — там решено снести ветхие сараи возле хоккейной коробки, чтобы территория была безопасной и ухоженной.

В завершении объезда по Электрогорску глава осмотрел дворы и дороги, поставил задачи по ремонту ям, уборке мусора и покосу травы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.

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