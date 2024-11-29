сегодня в 17:06

В Электрогорске проверили исполнение заявок поступивших в систему «Добродел»

Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Кулаков провел еженедельный обход закрепленной территории города Электрогорск. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заместитель проверил исполнение заявок с систему «Добродел».

По адресу ул. Чкалова дом 1 от жителя поступили обращения с просьбой произвести ямочный ремонт у искусственной дорожной неровности. Городские службы произвели все ремонтные действия в установленный срок.

Таже, жители озвучили ряд вопросов, связанных с частым отключением водоснабжения и высокой температурой подачи отопления. Александр Кулаков проинформировал жителей о проведении работ по замене пожарного гидранта, в связи с чем временно ограничена подача водоснабжения на некоторые дома.

Пешие обходы заместителей главы Павлово-Посадского городского округа проводятся на еженедельной основе. Анонсы предстоящих обходов публикуются на официальный страницах в социальных сетях заместителей.

убернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.