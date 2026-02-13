В Электрогорске продолжается благоустройство Стахановского озера

В ходе планового объезда территорий Электрогорска Денис Семенов первым делом посетил Стахановское озеро, где активно ведутся работы по благоустройству. На объекте задействована техника, завезены необходимые материалы, строители проводят устройство насыпи для защиты территории от возможного подтопления из-за снежной зимы.

Глава округа отметил, что завершить благоустройство планируется к 30 мая, приурочив окончание работ к 80-летию Электрогорска. По словам Семенова, это станет достойным подарком городу к юбилею.

Во время объезда также обсудили вопросы расширения проходов и вывоза снега для удобства жителей. В городском парке планируется снять новогодние украшения в ближайшие выходные и подготовиться к масленичным гуляньям, которые пройдут 22 февраля.

Завершился объезд на катке стадиона имени Классона. Семенов отметил, что лед находится в хорошем состоянии, а площадка пользуется популярностью у горожан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.