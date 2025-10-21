В Электрогорске поздравили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Сергей Петрович Лобиков — это живая история округа, человек, чья жизнь является примером настоящей стойкости и мужества. Как сообщается, в настоящее время ветеран проходит период лечения и не смог лично принять поздравления. Однако его семья, оказывающая ему всестороннюю поддержку, находится рядом.

Поздравления и самые теплые пожелания были переданы дочери ветерана, Валентине Сергеевне, которая с любовью и заботой окружает своего отца.

От имени администрации Павлово-Посадского городского округа и всех жителей Сергею Петровичу Лобикову были адресованы пожелания скорейшего выздоровления, сил и крепкого здоровья. Глава округа Денис Семенов подчеркнул неоценимый вклад ветерана в Великую Победу, а также отметил, что его жизненный путь и пример служат источником вдохновения для всех поколений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.