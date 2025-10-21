В Электрогорске поздравили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
20 октября, по поручению Главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова, заместитель Главы Александр Кулаков поздравил с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны Сергея Петровича Лобикова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сергей Петрович Лобиков — это живая история округа, человек, чья жизнь является примером настоящей стойкости и мужества. Как сообщается, в настоящее время ветеран проходит период лечения и не смог лично принять поздравления. Однако его семья, оказывающая ему всестороннюю поддержку, находится рядом.
Поздравления и самые теплые пожелания были переданы дочери ветерана, Валентине Сергеевне, которая с любовью и заботой окружает своего отца.
От имени администрации Павлово-Посадского городского округа и всех жителей Сергею Петровичу Лобикову были адресованы пожелания скорейшего выздоровления, сил и крепкого здоровья. Глава округа Денис Семенов подчеркнул неоценимый вклад ветерана в Великую Победу, а также отметил, что его жизненный путь и пример служат источником вдохновения для всех поколений.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.
«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.