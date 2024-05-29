В Электрогорске открылось новое школьное лесничество

Директор Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничий Олег Гришанов и старший участковый лесничий Электрогорского участкового лесничества Василий Никитин поздравили ребят с этим событием и вручили им символические удостоверения.

19 ребят вступили в ряды этого движения. Полноценная работа в нем начнется с нового учебного года, а во время каникул запланированы тематические экскурсии. На данный момент в Ногинском лесничестве образовано 10 школьных лесничеств.

Начало возрождения движения школьных лесничеств в Подмосковье было положено в 2012 году. На тот момент на территории региона работало 51 школьное лесничество, в них обучались 740 школьников. Сейчас в Московской области 171 школьное лесничество, которые объединяют более 3 тыс. учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.