В Электрогорске открылось новое школьное лесничество
Фото - © Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
В лицее Электрогорска появилось новое школьное лесничество «Друзья леса». Его учениками стали учащиеся 5 класса, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
Директор Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничий Олег Гришанов и старший участковый лесничий Электрогорского участкового лесничества Василий Никитин поздравили ребят с этим событием и вручили им символические удостоверения.
19 ребят вступили в ряды этого движения. Полноценная работа в нем начнется с нового учебного года, а во время каникул запланированы тематические экскурсии. На данный момент в Ногинском лесничестве образовано 10 школьных лесничеств.
Начало возрождения движения школьных лесничеств в Подмосковье было положено в 2012 году. На тот момент на территории региона работало 51 школьное лесничество, в них обучались 740 школьников. Сейчас в Московской области 171 школьное лесничество, которые объединяют более 3 тыс. учащихся.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.
«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.