В экопарке Талдома появилось 15 пятнистых оленей

В Подмосковье 15 пятнистых оленей «отметили новоселье» — владелец перевез их на содержание в экопарк в деревне Веретьево Талдомского городского округа. Ветеринарные специалисты Минсельхоза Московской области обеспечили безопасность и подготовили животных к перемещению: произвели отбор проб крови, исследовав на опасные заболевания, в том числе бруцеллез, вакцинировали от сибирской язвы и провели маркировку. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Такие процедуры необходимы, чтобы в дальнейшем отслеживать состояние здоровья животных, планировать вакцинацию и профилактические обработки, предотвращать распространение опасных инфекций, вести статистику и учет поголовья. Все процедуры олени перенесли стойко и уже осваиваются на новом месте. За их здоровьем будут регулярно следить специалисты Государственной ветеринарной службы Подмосковья.

В ведомстве дополнили, что обеспечение эпизоотического благополучия региона — одно из основных направлений деятельности ветеринаров Госветслужбы. Так, с начала года в хозяйствах всех форм собственности с профилактической целью было вакцинировано против заразных болезней животных более 3,1 млн голов крупного и мелкого рогатого скота, свиней и свыше 168,4 млн птицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.