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В экоакции по сохранению леса приняли участие представители Минстроя Подмосковья

13 сентября сотрудники министерства строительного комплекса Московской области приняли участие в областной акции по сохранению и восстановлению леса «День в лесу. Сохраним лес вместе». Они высадили саженцы сосны и ели на территории Кучинского участкового лесничества в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии также приняли участие жители Московской области, студенты, представители общественных и научных объединений и движений, представители органов власти.

Восстановление лесов Подмосковья началось с 2013 года. С осени 2014 года к акции присоединились муниципальные образования, озеленяя и высаживая деревья на улицах, придомовых территориях, в парках и скверах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.