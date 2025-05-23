В Екатеринбурге выпускнице не разрешили сдавать ЕГЭ с иконой

В Екатеринбурге в Свердловской области школьнице не разрешили войти на сдачу ЕГЭ с иконой. 11-класснице объяснили, что предмет не включен в список разрешенных на Едином государственном экзамене, рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города.

Есть список конкретных предметов, которые можно брать с собой на ЕГЭ. Иконы не включены в него.

Организаторы экзамена следовали требованиям российского законодательства.

Основной период сдачи ЕГЭ начался в России 23 мая. Сбоев и утечек экзаменационных заданий не было. В 2025 году у 11-классников будет возможность пересдать один из предметов в случае необходимости 3 и 4 июля.