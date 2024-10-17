В Екатеринбурге назвали победителя организованного Москвой хакатона Tender Hack

В Екатеринбурге прошел четвертый в этом году хакатон Tender Hack, организованный департаментом Москвы по конкурентной политике, сообщил руководитель ведомства Кирилл Пуртов.

Перед участниками стояла уникальная для серии задача: создать индивидуальную версию маскота для портала поставщиков.

«В этот раз мы попросили участников проявить не только технические навыки, но и творческий подход и подумать над визуализацией ИИ-помощника в контексте взаимодействия пользователей с системой. Персонаж на экране будет сопровождать заказчиков и поставщиков в процессе работы на портале и станет важным инструментом в реализации бизнес-процессов, делая их более понятными и доступными», — объяснил Пуртов.

Он добавил, что после тестирования практику победившей команды планируется внедрить на площадке.

Победителем турнира стала команда VISUALS студентов Свердловского художественного училища имени И. Д. Шадра. Второе место заняла команда Inverse из Екатеринбурга, а третье — коллектив «Эчпочмак» из Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева.

Для повышения вовлеченности в процесс участники совершили полное погружение в сферу госзакупок. Так, на хакатоне были проведены тематические мастер-классы, консультации экспертов портала поставщиков, сотрудников столичных департаментов по конкурентной политике и информационных технологий, а также электронной торговой площадки «Росэлторг».

Формат хакатона позволяет как молодым, так и опытным специалистам со всей страны применить знания и поработать над решением актуальной задачи одного из цифровых проектов столицы, отметили в московском департаменте информационных технологий.

Ранее в этом году состоялись три хакатона Tender Hack в Москве, Владивостоке и Перми. Следующее мероприятие примет Санкт-Петербург 8–10 ноября. Участие во всех соревнованиях серии бесплатное.