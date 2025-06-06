В Екатеринбурге активно готовятся к 9-му Российско-Китайскому ЭКСПО

В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ с 7 по 10 июля в Екатеринбурге Россия активно готовится к 9-му Российско-Китайскому ЭКСПО, сообщает «ФедералПресс» .

В этому году основной упор сделан на расширение и углубление двустороннего сотрудничества, в результате чего запланирована широкая деловая программа с 11 ключевыми сессиями, посвященными разным направлениям российско-китайского партнерства. Не менее важным станет пятый форум межрегионального сотрудничества, в ходе которого будут рассмотрены вопросы координации политики и перспектив взаимодействия регионов России и Китая, что позволит вывести экономические связи на новый уровень.

«Китай — один из наших главных партнеров, а Российско-Китайское ЭКСПО — это не просто выставка, а живой мост, который каждый год связывает наши страны и открывает новые возможности для совместного развития. Мы видим, как тесное сотрудничество в промышленности помогает создавать инновационные решения и укреплять стратегическое партнерство на долгие годы», — заявил первый вице-президент ГК «Формика» Антон Атрашкин.

В Екатеринбурге китайский павильон организован отдельно, чтобы презентовать ведущие компании из областей транспортной техники, цифровых технологий, сельского хозяйства, добычи природных ресурсов и лесного хозяйства. Одни из самых крупных и успешных предприятий Китая уже заявили о своем желании поучаствовать в мероприятии.

Организаторы выставки подчеркнули, что ИННОПРОМ уже давно создает благоприятные условия для инвестиций и взаимовыгодных контрактов. А ЭКСПО стал символом не покидающего интереса и дальнейшего сотрудничества между странами.