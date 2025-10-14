В Егорьевском техникуме пройдет День открытых дверей

18 октября 2025 года в 10:00 в Егорьевском техникуме состоится Единый день открытых дверей. Мероприятие предоставит возможность абитуриентам и их родителям ознакомиться с образовательными программами и специальностями, предлагаемыми техникумом. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В рамках мероприятия участники смогут пройти профессиональные пробы в кластерах «Машиностроение» и «IT-технологии», а также задать вопросы педагогам и администрации. Также будет представлена информация о поступлении и условиях обучения в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Программа дня направлена на помощь в выборе профессии и определении направления обучения, что позволит участникам лучше понять свои интересы и возможности.

Место проведения: Московская область, город Егорьевск, проспект Ленина, дом 3.

Для участия в мероприятии рекомендуется предварительная регистрация: необходимо позвонить и сообщить свои ФИО и название школы, чтобы организаторы могли включить участников в список посетителей. Телефоны: +7 (496) 403-1522 , +7 (496) 403-0471 , +7 (496) 403-1966.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта „Профессионалитет“, который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить еще один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.