В егорьевском парке «Пегас» отметили День семьи, любви и верности

Участники клуба «Активное долголетие» организовали в егорьевском парке культуры и отдыха «Пегас» праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Душевные песни, приятные сюрпризы, творчество и любовь наполнили событие теплотой и радостью, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Егорьевскю

На празднике в этот день чествовали крепкие семейные пары. Супруги Фещенко Василий Антонович и Тамара Николаевна в этом году отметили 55-летие совместной жизни. Познакомились они на танцах, а проверкой их любви на прочность стала многолетняя командировка в Якутию, где они участвовали в строительстве города Нерюнгри.

Супруги Галина и Борис Толкалины вместе уже 36 лет. На заслуженном отдыхе в клубе «Активное долголетие» они посещают занятия по хореографии.

Семье Ереминых 17 июля исполнится 49 лет. Их связала на долгие годы любовь с первого взгляда. Они воспитали сына и двух внуков.

Михаил Еремин член Союза писателей России поздравил всех с Днём семьи, любви и верности прочтением стихотворения собственного сочинения.

Теплые пожелания адресовал всем собравшимся ответственный за социальное служение в Егорьевских благочиниях протоиерей Олег Оводков. Он пожелал всем следовать примеру Святых Петра и Февронии, которые стали примером крепкой любви и верности. Украсили праздник выступления талантливых участников Егорьевского клуба «Активное долголетие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему