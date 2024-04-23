В Егорьевском музее прошло мероприятие для ветеранов органов управления

В Егорьевском историко-художественном музее прошло торжественное мероприятие для ветеранов органов управления. Мероприятие было приурочено к дню местного самоуправления, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие было приурочено к дню местного самоуправления.

Почетными гостями торжества стали более 20 ветеранов муниципальной службы, которые внесли большой вклад в процветание родного Егорьевска. С праздником гостей поздравила заместитель главы городского округа Егорьевск Наталья Леликова. Она отметила, что благодаря ветеранам был заложен фундамент успешного социально-экономического развития нашего округа, поблагодарила их за служение людям и родному краю, а также пожелала здоровья, счастья и благополучия.

Наталья Александровна вручила почетные грамоты главы округа членам организации ветеранов органов управления Александру Тимофеевичу Зыкову, Юрию Викторовичу Журавлеву и Галине Ивановне Бармянцевой. Теплую атмосферу праздника помогли создать артисты культурно-досугового центра «Новый».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.