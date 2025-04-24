В егорьевском музее представили серию мероприятий, посвященных победе в ВОВ

Егорьевский историко-художественный музей в преддверии празднования 80-летия Великой Победы подготовил несколько интерактивных программ и мероприятий для посетителей разных возрастов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

О премудростях солдатского быта детям и взрослым рассказывают на "Фронтовом привале". Участники учатся укладывать вещмешок, складывать шинель и наматывать портянки, знакомятся с рационом бойцов. Вместе с ведущими они вспоминают песни, которые традиционно пели солдаты на привале, и пишут солдатское письмо-треугольник.

Интерактивная программа "Партизанская наука" рассказывает задачах и навыках самых незаметных бойцов. Гости музея выполняют задания ведущих, а также узнают историю праздника Великой победы и самых значимых моментов ВОВ, слушают рассказы о земляках-героях. 6+

О Зинаиде Самсоновой, Герое Советского Союза, чье имя носит медицинский колледж в Егорьевске, музейные сотрудники рассказывают в спектакле "Светлокосый солдат". Именно ей было посвящено стихотворение поэтессы Юлии Друниной "Зинка".

Программы проводятся для организованных групп по предварительной записи.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», - сказал губернатор.