В егорьевской школе презентовали масштабный проект «Под знаменем Победы»

«Еще в начале учебного года, задумываясь о том, как мы будем встречать юбилей Великой Победы, мы поняли, что этот юбилей особый. Это и потому, что осталось мало ветеранов и очевидцев, которые могли бы рассказать о войне, и потому, что сейчас наша страна борется с фашизмом в ходе специальной военной операции», — рассказал директор школы № 1 Георгий Аксенов.

В работу с начала года включились все классы, кружки и объединения учебного заведения. В рамках проекта воплотили большое количество подпроектов. Так, по инициативе учеников, в первой школе открыли «Классы Героев». В каждом кабинете оформили тематические стенды и выставки в честь участников Великой Отечественной войны. Это не просто информационные плакаты, но и атрибуты, связанные с их героями. Например, экспозицию, посвященную уроженке егорьевской земли Зинаиде Самсоновой, дополняет медицинская сумка со всем необходимым. Ученики сами научились пользоваться предметами, с помощью которых спасали людей на полях боев в военное время, а также сравнили их с тем, что сейчас используется в военных госпиталях.

«Мы надеемся, что эти знания и навыки никогда не пригодятся им в жизни, а в памяти останутся только счастливые моменты совместной работы», — сказали руководители.

Всего было открыто более 40 таких классов — мини-филиалов школьного музея. В них сами ученики проводили друг для друга экскурсии, делились своими знаниями о подвигах героев-земляков.

Участники ИЗО-студии воплотили в жизнь выставку, посвященную самым известным битвам Великой Отечественной войны. Продумали все: от героев и техники до цветовой гаммы. Например, битва под Москвой изображена в холодных тонах, что, по мнению школьников, отражает жестокость сражения, и только на горизонте виднеется «теплая» полоска рассвета — надежды на победу.

Прошло и несколько спортивных состязаний, посвященных великой Победе. Это в том числе традиционная военно-спортивная игра «Армейский квест», которую каждый год организуют в главном городском парке совместно с воинской частью. Ребята разгадывают головоломки, проходят эстафеты, стреляют по мишеням, переносят пострадавшего и выполняют другие задания, а в конце наслаждаются солдатской кашей.

Свой мини-проект о Сталинграде презентовали и учащиеся дошкольного отделения. Дошколята рассказали о судьбе города-героя, его роли в Великой Отечественной войне, о том, как он смог восстановиться, отмечая, что потомкам тех, кто его защищал, нужно быть достойными этого подвига. Во время выступления детей на глаза зрителей наворачивались слезы.

Кроме всего этого, школьники и педагоги своими руками смастерили тематическую фотозону, на 3D-принтере напечатали значки в форме звезды с цифрой 80, организовали благотворительную ярмарку «Нашим героям», а на заработанные средства приобрели бензопилы, которые отправили на фронт, и провели множество других мероприятий — экскурсии, путешествия, фестивали и др.

«Слов нет — одни чувства! Мы видим, что чувством патриотизма проникнуты дети с самого маленького возраста. Может быть, они не совсем осознанно что-то нам преподносят, может быть, не совсем выговаривают сложные слова, но насколько это эмоционально и трогательно! Историческая память очень важна, и мы должны воспитывать это в детях», — поделилась директор школы № 12, депутат совета депутатов муниципального округа Егорьевск Наталья Быбина.

Ярким завершением серии мероприятий стала премьера спектакля школьного театрального объединения. Ребята показали историю участников войны, на сцене пели и танцевали, шутили и ужасались, скучали и любили. Действие вызвало сильный отклик зрителей, как и весь проект школьников и педагогов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.