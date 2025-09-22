В Егорьевске завершилось строительство завода порошковых красок

В Егорьевске завершилось строительство нового производственного корпуса, где будут выпускать порошковые краски. Главгосстройнадзор Московской области проверил объект и выдал заключение о соответствии проектной документации. В ближайшее время здание введут в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Застройщиком выступила компания «Роял Групп», известная своим ассортиментом экологичных и прочных лакокрасочных материалов. Новый производственный корпус позволит увеличить объемы выпуска красок, востребованных предприятиями и небольшими мастерскими, работающими с металлом, стеклом, бетоном и натуральным камнем.

Порошковые краски стремительно завоевывают рынок лакокрасочных материалов благодаря своей экономичности: при покраске используется 98% материала, в то время как потери при использовании жидких составов могут достигать 50%. Кроме того, они экологически безопасны, так как не содержат вредных летучих веществ и не требуют использования органических растворителей. Готовое покрытие, полученное с помощью порошковых красок, отличается повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии и воздействию агрессивных химических веществ. Время затвердевания окрашенной детали составляет всего 15-20 минут, что значительно сокращает сроки производства.

Компания-производитель предлагает широкий ассортимент порошковых красок, включая полиэфирные, термостойкие, антивандальные, полиуретановые, полимерные и антистатические составы, а также порошковые грунты. Палитра цветов включает в себя как традиционные оттенки, так и оригинальные решения, такие как «антик», бронзовый и различные эффекты: шагрень, муар или крокодиловая кожа.

