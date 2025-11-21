В Егорьевске запустили комплексную услугу поддержки участников СВО и их семей

В Егорьевском округе участники специальной военной операции и их семьи могут воспользоваться новой комплексной услугой «Защитники Отечества». Сервис доступен в местном МФЦ и на портале госуслуг Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Фонд «Защитники Отечества», комитет семей воинов Отечества, ассоциация ветеранов специальной военной операции и профильные службы организовали совместную работу для своевременной поддержки участников СВО и их родственников. Комплексное сопровождение фонда стало доступно этой осенью на портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья.

В рамках услуги по одному заявлению предоставляется 17 мер поддержки, включая социальную карту жителя региона, компенсацию по оплате ЖКУ, ежегодную выплату инвалидам СВО, компенсацию за телефон, выплату на приобретение технических средств реабилитации, компенсацию ОСАГО и горячего питания для детей. Получить помощь можно как очно, так и онлайн.

В Егорьевском МФЦ действует приоритетное обслуживание для участников СВО и членов их семей. Для удобства внедрены умные сервисы, которые автоматически проверяют право на меры соцподдержки и заполняют необходимые сведения из личного кабинета «Госуслуги» или информационных систем минсоцразвития региона. Также сервис определяет статус земельного участка в программе догазификации.

Для оформления услуги в МФЦ требуется паспорт, номер СНИЛС и данные удостоверения ветерана боевых действий. Сотрудники центра оказывают помощь в заполнении электронных заявлений. В офисе «Мои документы» доступно оформление более 500 государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.