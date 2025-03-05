В Егорьевске замечены бобры-нарушители лесного законодательства

При патрулировании территории лесного фонда сотрудники Егорьевского филиала ГАУ МО «Мособллес» заметили следы незаконной рубки. Стволы деревьев, подгрызенные у корневой шейки, с частично уничтоженной корой чередовались со стволами, полностью отпиленными от основания, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Нарушители — бобры, которые валят деревья не только для строительства и заготовки корма, но и для стачивания зубов, растущих у них всю жизнь.

Эти животные не впадают в спячку и питаются сделанными осенью запасами еды. Весной подросшие бобрята активно мигрируют в поисках пары, после создания которой находят подходящее место и оборудуют плотины, хатки, обживают новые территории.

«Отсутствие инженерного образования не мешает бобрам капитально строить и восстанавливать плотину в любое время года. Деятельность этих животных, влияние на природу однозначно не оценишь. Ведь они могут быть и полезными, например, трансформировать среду леса, делать ее более разнообразной. А вот если незаконной рубкой займется человек, то здесь все очевидно. В соответствии со статьей 99 Лесного кодекса РФ лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — рассказал старший участковый лесничий Егорьевского филиала ГАУ МО Валерий Гуленков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.