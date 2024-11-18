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В Егорьевске заканчивают обустраивать новую площадку для занятий воркаутом

Новая площадка для занятий воркаутом построена у дома № 1 в третьем микрорайоне Егорьевска. Здесь уже установили тренажеры для занятий спортом, а также постелили травмобезопасное покрытие. Осталось завершить некоторые монтажные работы и можно тренироваться рядом с домом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребятня из домов по соседству с нетерпением ждет открытия новой спортивной локации.

«Работы должны быть завершены до конца ноября. Подрядчик также обустроил тротуары, ведущие к площадке», — отметила главный эксперт отдела благоустройства управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации округа Егорьевск Ксения Коченда.

Пока местная ребятня с удовольствием пользуется спортивной площадкой по соседству. Ее тоже обновили в этом году, установили новые ворота и постелили искусственный газон.

Гонять в футбол стало комфортнее, а падать — не больно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.