В Егорьевске в преддверии Дня матери поздравляют матерей участников СВО

Глава округа Дмитрий Викулов поздравил с предстоящим праздником Татьяну Викторовну, маму участника СВО Ивана Трефилова, и его сестру Марию.

Букет цветов, подарок и самые теплые пожелания звучали в адрес женщины, которая воспитала сына-героя. Егорьевец Иван ушел на фронт добровольцем. Татьяна Трефилова делится: всегда хотел защищать Родину, мечтал попасть в ВДВ. А о том, что планирует поехать на специальную военную операцию, не говорил до последнего. И даже с фронта никогда не просил помощи. А в ответ на вопрос: «Что тебе прислать с гумконвоем?» — скромно отвечал: «У нас все есть».

Иван воевал на Херсонском направлении в знаменитой 810-й бригаде морской пехоты, участвовал в освобождении села Крынки, был награжден медалью «За Отвагу» и Орденом Мужества. При выполнении задач на Курском направлении погиб. Память о нем навсегда останется в сердцах его близких и земляков.

«Сейчас главное — не забывать наших героев. Мы о них помним, мы помним о вас и всегда поможем», — сказал глава округа Дмитрий Викулов.

У Ивана подрастает дочь Валерия, которая учится в Рязани на ветеринара. Сестра героя Мария продолжает участвовать в отправке гуманитарных грузов на передовую и помогать бойцам, которые проходят реабилитацию в Егорьевском центре социального обслуживания.

Адресно поздравляют матерей защитников депутаты местного Совета. На днях депутат округа Ирина Становова встретилась с Еленой Пирожниковой. В честь ее сына Антона, участника специальной военной операции, в городской школе № 3 открыта «Парта Героя». Как отметила Ирина Становова, учащиеся гордятся героическим выпускником школы, стремятся за счет своих успехов и достижений получить право сидеть за памятной партой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.