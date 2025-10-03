В Егорьевске в ноябре откроется обновленный детсад на 200 мест

«Общая строительная готовность объекта составляет более 92%. Внутреннее пространство на 10 групп обустроено в соответствии с современными требованиями. Ведется сборка мебели, осуществляется поставка и установка оборудования в пищеблок, прачечную, спортивный и музыкальный залы», — сообщил депутат Мособлдумы от «Единой России» Максим Коркин.

Как отметил председатель Совета депутатов округа, замсекретаря местного отделения «Единой России» Михаил Лавров, в настоящее время основные работы связаны с благоустройством территории.

«Полностью заменено ограждение территории детского сада. Ведутся подготовительные работы для асфальтирования дорожек и площадок, выполняется озеленение. После устройства основания будут собраны и установлены прогулочные веранды и спортивная площадка. Есть все основания полагать, что к 1 ноября работы будут полностью завершены», — рассказал он.

Напомним, за последние годы в рамках Народной программы «Единой России» в муниципальном округе были капитально отремонтированы три образовательных учреждения: городские школы № 2 и № 5, а также школа в селе Саввино.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.