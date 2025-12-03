сегодня в 16:55

В Егорьевске в 2025 году благоустроили около 64 тысяч кв м дворовых территорий

Как сообщил заместитель секретаря местного отделения «Единой России», председатель Совета депутатов Михаил Лавров, программа ремонта дворовых территорий в округе Егорьевск на этот год завершена. Все работы проведены по Народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

«Работы по благоустройству затронули 10 дворовых территорий в городских микрорайонах № 2, 3, 4, 6 и микрорайоне Заречье. Выполнен ремонт проездов, тротуаров, подходов к многоквартирным домам. Также муниципальными службами благоустройства произведены работы по отсыпке и планировке, проведено озеленение», — рассказал Михаил Лавров.

В ходе благоустройства было уложено почти 57 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, создано порядка 700 новых машиномест, отметил парламентарий.

Также по Народной программе в округе продолжается обновление детских площадок. Общая площадь установленных и обновленных за этот год площадок составила более 2,2 тысяч квадратных метров.

«В 2025 году обновлены 10 детских игровых комплексов, в том числе две площадки большого формата площадью 450 квадратных метров. Установлены две новые площадки в городском микрорайоне 4 и в деревне Песье», — добавил муниципальный координатор партпроекта «Городская среда» Андрей Тарасов.

Отметим, в 2024 году в округе благоустроили 13 дворовых территорий общей площадью более 42 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.