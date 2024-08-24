В Егорьевске устанавливают искусственные дорожные неровности

Особое внимание при работах уделяют 30 переходам у школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Обновление пешеходных переходов у образовательных учреждений планируют завершить до 25 августа.

Параллельно устанавливают искусственные дорожные неровности с сопутствующими дорожными знаками. Их монтируют на тех дорогах, на которые выходят тротуары с детских площадок.

Всего в рамках программы губернатора региона «Умный город» в этом году в Подмосковье будет обновлено более одной тысячи семисот пешеходных переходов рядом с образовательными учреждениями в преддверии начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Южно-Лыткаринской автодороги и Каширского шоссе в Ленинском округе. Глава региона подчеркнул, что движение по первому участку трассы ЮЛА откроют на год раньше срока — в декабре.

«Дорога очень важная. Ленинский городской округ развивается активно, к ней примыкает большое количество жилых комплексов. Нам необходимо также убрать транзит с федеральных трасс, сделать более эффективную логистику — сегодня это имеет огромное значение. ЮЛА снимет большое количество вопросов. Очень важно запустить первые 16 км, а оставшаяся часть дороги будет построена к концу следующего года», — отметил Воробьев.