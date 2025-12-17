В Егорьевске стартовала благотворительная акция «Мешочек Деда Мороза»

Благотворительную акцию «Мешочек Деда Мороза» проводит егорьевский Центр гуманитарной помощи «Покров». Этой традиции уже более 5-ти лет. Ежегодно здесь собирают подарки для девочек и мальчиков из многодетных, малообеспеченных семей, семей с особенными детьми. Не забывают и про ребятишек участников специальной военной операции. Егорьевцы приносят в центр игрушки, книжки, конструкторы, раскраски — все то, что интересно детям. Главным спонсором акции остается егорьевская кондитерская фабрика «Победа», которая выделяет ребятам сладкие новогодние наборы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все это ребята получат на специальном представлении — для них совместно с молодежным центром «Маяк» волонтеры «Покрова» каждый год организуют Рождественские сказки.

«Сейчас очень большое количество театральных представлений, каждый может сам выбрать, что ему более интересно. Мы рассказываем именно о празднике Рождества Христова, потому что считаем, что каждому ребенку очень важно знать, что это за день, в чем его смысл и его традиции. Очень приятно, что в качестве актеров в сказке участвует молодежь — мы с ними пишем сценарии, учим роли и дарим детям сказку», — рассказывает координатор центра «Покров» Юлия Кузьмичева.

Желающие помочь могут принести подарки в центр «Покров» (г. Егорьевск, ул. Антипова, д. 1) до конца декабря.

