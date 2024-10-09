В Егорьевске состоялся финал ежегодного областного конкурса «Ты супер»

В Егорьевске прошел финал ежегодного областного конкурса «Ты супер». Более 300 граждан участников проекта «Активное долголетие» из 21 города Московской области собрались на мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В фойе ДК им. Конина было многолюдно и весело. Гостеприимное кафе, медицинская экспресс-диагностика, лаунж-зона, фотовыставки и зажигательная танцевальная площадка создавали праздничное настроение. Большим спросом у гостей пользовались фотозоны, оформленные в эко стиле и осенних мотивах. Необычные живые скульптуры вызвали у гостей праздника массу необычных эмоций: от удивления внешним сходством со статуей до восхищения их грацией и артистичностью.

Номинанты конкурса представляли свое мастерство на творческих площадках фестиваля «Хобби-бум» по номинациям: «Супер-мастер», «Супер-флорист» и «Супер-шеф». Всю широту души и таланта вложили участники конкурса в свои работы. Победителями в номинации «Супер-флорист» стала представительница г. Талдом Зайцева Валентина Викторовна, звание «Супер-шеф» присвоено Фроловой Надежда Федоровна г. о. Егорьевск, а лучшим «Супер-мастером» признана Новожилова Ливия Константиновна г. Черноголовка.

Основная борьба за звание «Ты супер» развернулась на сцене ДК. 8 супер-умных, супер-активных, супер-творческих участников прошли по маршруту финалистов: познакомились друг с другом на самопрезентации «Я супер и этим все сказано…», продемонстрировали свою эрудицию на интеллектуальном квизе, представили свое домашнее задание в формате видеоклипа, где выступали в роли гидов своей малой Родины и завершили маршрут конкурсом «Фильм, фильм, фильм», где с задором исполнили главные роли в известных кинофильмах.

В номинации «Супер-артист» почетное звание «Ты супер- 2024» завоевали самые артистичные представители серебряного возраста — Погорелова Надежда Николаевна г. Егорьевск и Максимов Евгений Юрьевич г. Домодедово.

Свои музыкальные поздравления всем собравшимся адресовали автор-исполнитель, обладатель национальной премии «Марка № 1 в России» творческой номинации «Моя Марка» 2024 года Макс Лидов, хореографические коллективы Егорьевского центра «Авантаж» и «Голубка», мужской ансамбль «Скерцо» студентов Егорьевского колледжа педагогики и искусства.

Этот праздник стал не только триумфом для финалистов, но и важным шагом в поддержке и популяризации культурной активности среди пожилых людей. Награждение победителей было наполнено аплодисментами и положительными эмоциями, показывая, что жизненное кредо «Ты супер!» действительно работает.

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