В Егорьевске снизился уровень воды на реках
Уровень воды на реках Егорьевска постепенно снижается после пика паводка. По данным на 6 апреля показатели не превышают 128,035 см, мониторинг ведет Единая дежурно-диспетчерская служба, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Егорьевске продолжают контролировать паводковую обстановку. Мониторинг уровня воды организовала Единая дежурно-диспетчерская служба округа.
Для наблюдений на реках Цна и Устынь, а также на 1-м Нагорном — Пожарном канале установлены электронные измерительные линейки. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать изменения уровня воды.
По состоянию на 6 апреля максимальный показатель не превышает 128,035 см. В настоящее время уровень воды постепенно снижается, пик паводка пройден.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.
«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.