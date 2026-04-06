В Егорьевске снизился уровень воды на реках

Уровень воды на реках Егорьевска постепенно снижается после пика паводка. По данным на 6 апреля показатели не превышают 128,035 см, мониторинг ведет Единая дежурно-диспетчерская служба, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для наблюдений на реках Цна и Устынь, а также на 1-м Нагорном — Пожарном канале установлены электронные измерительные линейки. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать изменения уровня воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.