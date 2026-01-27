В Егорьевске прошли уроки мужества к годовщине снятия блокады Ленинграда

В Егорьевске 27 января в школах прошли уроки мужества, приуроченные к 82-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В школе №1 занятия организовали в музее Боевой Славы для учеников четвертых классов. Им рассказали о подвиге и мужестве жителей и защитников Ленинграда, которые выдержали 900 дней блокады.

Учителя отметили, что ни один город в истории не сталкивался с такими испытаниями. Школьники узнали о тяжелых условиях жизни, блокадном хлебе, голоде и холоде, а также посмотрели документальные кадры о Дороге жизни — единственной связи осажденного города с большой землей. Особое впечатление на детей произвело звучание метронома, символизирующего несломленный дух Ленинграда.

В этот же день для старшеклассников провели музейный урок, посвященный Дню памяти жертв Холокоста. Ученикам напомнили о важности противостояния злу, недопустимости дискриминации и антисемитизма, а также о ценности человеческой жизни.

В школе считают, что такие музейные уроки помогают формировать уважение к истории страны и подвигам предков.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.