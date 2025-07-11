В Егорьевске прошла очередная выездная администрация

В 6 микрорайоне Егорьевска прошла выездная администрация. В центре внимания оказались вопросы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, а также благоустройство территорий, создание комфортной городской среды и развитие инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание было уделено необходимости вовлечения жителей в принятие решений, касающихся развития и благоустройства их территорий

Все обращения граждан зафиксированы и будут учтены: локальные — в рамках текущей работы, масштабные — при перспективном планировании

«Напоминаю, что «выездные администрации» — это открытая площадка для прямого диалога, где каждый житель может задать вопрос, обозначить проблему и предложить решение для улучшения жизни в округе. Чтобы не пропустить анонс следующей встречи, следите за новостями в наших социальных сетях. Ваш голос — наш компас, и мы всегда открыты к конструктивному диалогу!» — сказал глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викторович Викулов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.