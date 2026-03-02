В Егорьевске прошел Всероссийский конкурс Dance Art

Второй Всероссийский конкурс хореографического искусства «Dance Art» прошел 28 февраля в Колледже педагогики и искусства в Егорьевске. Участники из городов Подмосковья представили 60 танцевальных номеров в разных номинациях и возрастных группах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс объединил коллективы из разных городов Московской области. На суд жюри представили 60 номеров — от классической до современной хореографии. Каждый из них стал самостоятельной сценической историей, раскрытой через движение, пластику и мимику исполнителей.

«Программа получилась по-настоящему разнообразной: участники выступали в разных номинациях и возрастных группах, демонстрируя широкий спектр хореографических направлений и сценических решений», — поделились организаторы.

Они отметили, что насыщенность программы позволила сравнить исполнительские школы и увидеть новые постановочные идеи.

В этом году к профессиональному жюри присоединились выпускницы колледжа Александра Курченкова и Ольга Учаева. В 2025 году Ольга Учаева стала финалистом проекта «Город танцует в парках» и лауреатом Российской студенческой весны. Она провела для участников мастер-класс, посвященный исполнительским нюансам и работе над качеством движения. Дополнением к образовательной программе стал класс-концерт студентов колледжа.

«Показательные выступления продемонстрировали уровень подготовки будущих педагогов и артистов, а также придали фестивалю формат творческого обмена», — отметили в егорьевском КПИ.

Лауреаты в разных номинациях и возрастных категориях получили подарки от спонсоров — егорьевской кондитерской фабрики «Победа» и фабрики «Котофей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.