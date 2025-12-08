В Егорьевске прошел престольный праздник в храме Александра Невского 6 декабря

В Егорьевске 6 декабря прошел престольный праздник в честь святого благоверного князя Александра Невского. В этот день в Александро-Невском храме состоялась Божественная литургия, которую возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Перед началом богослужения архипастыря встретили глава округа Дмитрий Викулов и благочинный 1-го Егорьевского округа протоиерей Сергий Кожевников. В храме митрополита ждали духовенство и прихожане.

Священнослужители напомнили о значении князя Александра Невского в истории России и его роли как защитника и объединителя земель в XIII веке. По их словам, церковь и сегодня остается нравственным ориентиром для общества.

После литургии митрополит Павел совершил славление перед иконой святого князя Александра Невского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.