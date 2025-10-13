В Егорьевске прошел финал областного конкурса «Ты супер!»

Во Дворце культуры им. Г. Конина Егорьевска состоялся финал областного конкурса «Ты супер!». Это событие объединило более 300 участников проекта Губернатора региона «Активное долголетие» из 17 округов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурс был посвящен теме «Россия — мое вдохновение». Для гостей мероприятия организаторы подготовили насыщенную программу. В фойе Дворца культуры работали площадки активностей, фотозоны, фудкорт, реабилитационный зал, танцевальную площадку и выставку «Ты супер! Яркие моменты».

В этом году конкурс проходил по 5 направлениям. В фойе ДК свои работы презентовали 13 участников в номинациях «Супер-флорист», «Супер-дачник» и «Супер-мастер» из Коломны, Сергиева Посада, Егорьевска, Шатуры, Талдома, Чехова, Серебряных Прудов, Раменского, Мытищ и Ступино. На этих площадках можно было увидеть уникальные композиции из природного материала и плодов урожая, выставку русских народных промыслов от мастеров декоративно-прикладного творчества серебряного возраста, а также поучаствовать в мастер-классах. Свое мастерство в русской кухне продемонстрировали участники конкурса в номинации «Супер-шеф», а жюри предстояло определить победителя после дегустации блюд.

На сцене Дворца культуры участников главной номинации конкурса «Ты супер!» приветствовал глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов. Он поблагодарил их за активную жизненную позицию и личный пример неиссякаемого оптимизма для молодежи, а также подчеркнул, что проект Губернатора региона «Активное долголетие» для старшего поколения будет и дальше развиваться в муниципальном округе.

Затем директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Егорьевский», депутат Совета депутатов м. о. Егорьевск Лидия Головушкина вручила подарки победителям первых номинаций.

В номинации «Супер-флорист» им стала Валентина Зайцева из Талдома, в номинации «Супер-мастер» 1 место заняла Ольга Федюшина из г. Жуковский. В номинации «Супер-дачник» победителем стал Геннадий Быстров из Егорьевска, который вырастил тыкву с рекордным весом в 19 килограммов, лучшими супер-шефами жюри признало Елену Карпову из Луховиц, Наталью Демидову из Егорьевска, Ольгу Квасову из Ступино и Ольгу Гришину из Подольска.

Программу конкурса продолжило выступление участников творческой номинации конкурса «Ты супер!». Свои визитные карточки на сцене показали Раиса Волкова из Воскресенска, Любовь Милехина из Ступино, Лидия Терзи из Орехово-Зуева, Любовь Тельнова из Королева и Лидия Нефедова из Егорьевска. Эрудицией они блеснули на интеллектуальном историческом квизе и удивили артистизмом во время озвучивания фрагментов фильмов по мотивам русских сказок.

Следующими творческими заданиями стали: представление модной коллекции одежды в современном стиле движения «Активное долголетие» и перевоплощение в известных российских артистов в шоу двойников «В точку».

По итогам всех конкурсных испытаний победителем областного конкурса «Ты супер!» в творческой номинации стала Лидия Нефедова из Егорьевска. Лидия Ивановна отработала 30 лет на хлопчатобумажном комбинате «Вождь пролетариата» и еще 35 лет в Быковском детском доме. Сегодня она помогает в воспитании 8 внуков, а также посещает танцевальный коллектив «Голубка», хор и кружок «Кудесница"в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Егорьевский» в рамках проекта Губернатора «Активное долголетие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.