В Егорьевске прошел 22-й патриотический фестиваль «Песни Боевого братства»

Фестиваль «Песни Боевого братства» ежегодно собирает в Егорьевске людей разных поколений. В этом году мероприятие посвятили защитникам Отечества, 80-летию Победы и 25-летию егорьевского отделения «Боевого братства».

В фестивале традиционно участвовали ветераны войн в Афганистане, Чечне и специальной военной операции. Для них это возможность встретиться и поделиться творческими достижениями. Молодежь исполнила песни о Родине и героях, подчеркивая уважение к подвигам защитников.

«Песни всегда говорят о том, как живут солдаты на фронте, кто и как ждет их дома», — отметил руководитель егорьевского отделения «Боевого братства» Сергей Сывороткин.

Исполнители из разных городов Подмосковья представили проникновенные номера о войне, жизни и чувствах. Все участники получили награды, ведь, как считают в организации, победа одна на всех.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.