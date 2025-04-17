В Егорьевске проходят работы по благоустройству и реставрации мемориалов

На территории муниципального округа Егорьевск расположены 74 памятника. Плановые субботники здесь проводятся ежегодно, однако в год 80-летия Великой Победы масштаб работ значительно расширен. Это реставрация объектов. Ремонтные работы включают в себя замену поврежденных элементов, окраску, чистку, и другие мероприятия, направленные на сохранение памятников в достойном виде. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Особое внимание уделяется монументам, посвященным непосредственно событиям Великой Отечественной войны и выдающимся личностям, сыгравшим ключевую роль в ее исходе. Все эти памятники, являющиеся символами памяти и гордости, готовятся к торжественному празднованию 9 Мая», — отметил глава м. о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

Рабочие приступили к ремонту одного из центральных мест памяти в Егорьевске — мемориального комплекса «Вечный огонь», а также памятника воинам-станкостроителям. Здесь восстановят разрушенные элементы и облицовку, заменят брусчатку.

У памятников в сельских поселениях округа тоже кипит работа. В каждом населенном пункте проводится инвентаризация мемориальных объектов, определяется перечень необходимых работ, привлекаются специалисты.

Глава региона Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.