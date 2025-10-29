В Егорьевске проходит практический этап муниципального конкурса «Педагог года»

В Егорьевске проходит муниципальный этап конкурса «Педагог года». В этом году в нем участвуют 12 конкурсантов. Лучшие воспитатели и учителя с 24 октября проходят практический этап — занятие в незнакомых классах. Их задача — продемонстрировать жюри свое мастерство, новые методики, которые они применяют в обучении и воспитании, подход к детям и другие навыки, необходимые в профессии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первыми в практическом туре выступили егорьевские воспитатели. Они подготовили и провели открытые занятия в дошкольном отделении школы № 3. Воспитателей ждали пытливые взгляды детских глаз и огромное волнение. Путешествие с Царицей математики, задания от робота Кубы, пластилинография и рисование — для детей все это яркие, запоминающиеся, веселые игры, а для членов жюри — развитие логики, пространственного мышления, сенсомоторики, координации движений и других качеств.

Одним из самых интересных стало творческое занятие воспитателя школы № 13 Евгении Казаковой. Все большую популярность набирает техника рисования на воде — эбру. И педагоги охотно используют креативные новинки в своей практике. Малыши с удовольствием украсили белые листья необычным узором.

Своим педагогическим мастерством в школе № 3 поделились и учителя. Педагоги предлагали школьникам прямо на уроке стать знатоками игры «Что? Где? Когда?», посмотреть спектакли по пьесам Шекспира в оригинале, знакомили с новыми фактами из жизни растений. Учитель биологии и химии школы № 8 рассказала семиклассникам о папоротникообразных растениях. Многие из них ребята смогли увидеть благодаря коллекции гербариев и живых экземпляров, представленных педагогом. Учитель также напомнила школьникам о мифе про волшебные цветы папоротника и предположила, как и почему он мог возникнуть. Когда новые знания основываются на знакомых уже сюжетах, они намного легче и интереснее усваиваются.

Жюри оценивало методическую составляющую урока, его соответствие федеральным образовательным стандартам и заявленные конкурсантами в 1-м этапе методы, приемы и технологии. Также важно правильно настроить детей на работу, сплотить их и создать благоприятный психологический микроклимат на уроке.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.