В Егорьевске продолжается ремонт сквера «60 лет Победы»

Сквер «60 лет победы» в Егорьевске стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году. Реализация проекта по его благоустройству началась в сентябре и продолжится в следующем году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов посетил стройплощадку, чтобы лично проконтролировать ход работ и пообщаться с подрядчиком.

Руководитель проекта Алексей Агафонов рассказал главе, что демонтажные работы старых покрытий и конструкций успешно завершены. При этом деревья и кустарники рабочие не тронули, а огородили специальными конструкциями, чтобы не повредить во время работ. Сейчас занимаются подведением коммуникаций, их планируют провести еще до нового года.

На площадке работают 10 строителей и 4 единицы специальной техники. Доступ посторонних сюда ограничен. Для безопасности по периметру объекта установлено ограждение, на котором размещены объявления о возможностях обхода. Доступными для горожан остаются 2 пешеходных перехода на этом участке проспекта Ленина, а также тротуар вдоль соседних торговых точек.

После реконструкции в сквере «60 лет Победы» будет организовано нескольких функциональных зон для посетителей. По словам начальника отдела благоустройства Егорьевской администрации Никиты Рыкова, на смену демонтированным двум детским площадкам придут три новые, рассчитанные на детей разного возраста. Также в сквере предусмотрены зона для проведения общегородских мероприятий, площадка для занятий спортом и даже место для фудкорта. Что касается тематики, она по-прежнему будет напоминать горожанам о славной истории Победы в Великой Отечественной войне. Даже новый фонтан будет выполнен в форме звезды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.