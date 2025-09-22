В Егорьевске приступили к уборке картофеля

Егорьевские аграрии приступили к уборке картофеля с применением новой техники. На предприятии «Лесные дали» приобрели современный самоходный комбайн, оснащенный системой камер и датчиков, который обеспечивает бережную уборку урожая с минимальными потерями. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Очень чисто убирает картофель, без всяких примесей — хорошо просеивает землю. И что самое основное — он не портит клубни и не сдирает кожуру. На самом деле, это последнее чудо техники. Таких комбайнов в стране немного, и не каждый может таким похвастаться», — рассказал главный агроном ООО «Лесные дали» Александр Вчерашний.

Использование нового оборудования позволило оптимизировать процесс уборки и повысить эффективность работы аграриев. В текущем году на территории муниципального округа посажено 544 га картофеля, убрано уже более 100 гектаров — это больше 5 тысяч тонн (порядка 45 тонн с гектара).

В этом году хозяйство также приобрело новую приемочную линию голландского производства. Она включает в себя бункер-накопитель, транспортировочные ленты и автоматический буртоукладчик. Система принимает и сортирует картофель прямо с поля, что увеличивает скорость закладки на 40%. В планах предприятия — увеличение производства и введение новых овощных культур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.