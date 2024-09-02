В Егорьевске поздравили именинников из семей участников спецоперации

В парке культуры и отдыха «Пегас» городского округа Егорьевск прошёл День именинника. Приглашение на него получили 34 ребенка из семей участников специальной военной операции, которые отметили свои дни рождения летом, сообщили в администрации городского округа Егорьевск.

С этим событием ребят поздравила заместитель Главы муниципалитета Наталья Леликова. Она пожелала ребятам счастья, отличного настроения и успехов в учебе. Заместитель председателя Совета депутатов Александр Плотников также адресовал ребятам наилучшие пожелания и поблагодарил их отцов за службу Родине.

Каждый именинник получил в подарок сладкое угощение и билеты на аттракционы. Вместе с клоунессами и артистами Центра культуры и досуга «Пегас» ребята приняли участие в конкурсах и флешмобах, а затем ещё раз отметили день рождения за чаепитием.

Дни именинника в Егорьевске проходят практически с самого начала СВО — каждый сезон представители администрации поздравляют детей, дарят им подарки, а сотрудники учреждений культуры устраивают для них настоящий праздник. Предыдущее мероприятие прошло во Дворце культуры имени Григория Конина и собрало 60 именинников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.









