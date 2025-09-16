В Егорьевске после реконструкции открыли сквер «60 лет Победы». Это один из нескольких объектов в муниципальном округе, победивших во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Ранее благодаря ему благоустроили площадь Александра Невского, а в будущем планируют масштабную реконструкцию набережной реки Гуслицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сквер 60-летия Победы — первый в округе. На его открытии 20 лет назад присутствовало немало ветеранов. В этом году, году 80-летия Победы, на открытии играл военный оркестр — уже новое поколение, которое готово не только защищать Родину, но и чтить память 25 тыс. егорьевцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Эта память не только в общей концепции сквера — в 2010 году сюда заложили капсулу времени с посланием к потомкам с призывом чтить «память о великих тех годах», открыть которую надлежит в день 100-летнего юбилея Победы. Конечно, о тематике сквера говорить его название, а также фонтан, имеющий необычную форму звезды. «Звездными» декоративными элементами украшены и фонарные столбы. Об истории города и его героях рассказывают информационные стенды, из громкоговорителей звучит патриотическая музыка.

«От имени всех жителей муниципального округа Егорьевск и от себя лично выражаю слова благодарности Губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку и помощь в реализации проекта — победителя восьмого Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Этот замечательный подарок наш город получил в особый, знаковый год — Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это стало символом преемственности поколений, данью памяти героическому прошлому и заботой о комфортном будущем егорьевцев», — отметил глава округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Обновленный сквер не только подчеркивает глубокую связь поколений, но и является современным, комфортным пространством для отдыха жителей и гостей города. Здесь появились новые интересные детские площадки с горками, качелями, каруселями и другими элементами, которые приводят в восторг маленьких посетителей. Старшему поколению особенно понравились качели-лавочки в тени навесов. Есть, где посидеть и на солнце — кстати, скамейки на бетонных основаниях по краям пешеходных дорожек установлены таким образом, чтобы помешать людям выходить на газон. На поворотах все дорожки закругляются. По словам архитекторов, это сделано, чтобы люди «не поворачивали под прямым углом, как это часто бывает». Проектная команда заявила, что старалась сделать сквер максимально комфортным для каждого, «чтобы все чувствовали себя здесь как дома, где каждый уголок продуман и удобен».

Особая радость для расположенного неподалеку молодежного центра — сцена. Этой локации в сквере изначально не было, но с увеличением количества городских мероприятий, большой вовлеченности молодежи, внести ее в проект было необходимо. Теперь, считает директор центра, у молодежи появилась достойная площадка для воплощения идей и замыслов. Сквер также дополнительно озеленили, посадили клены, красный цвет которых осенью будет яркой изюминкой парка.

Специалисты отмечают, что все получилось. Продолжается работа по благоустройству проспекта Ленина. У Центра внешкольной работы уже появилась детская и спортивная площадки, сцена, уложили новый тротуар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.