В Егорьевске Подмосковья стартовала игра «Зарница 2.0»

Школьный этап Всероссийской военно-патриотической игры Зарница 2.0 стартовал 25 февраля в Егорьевске. В соревнованиях участвуют ученики 5–9 классов, которым предстоит пройти испытания по физподготовке, истории и основам безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игра проходит в школах округа в рамках проекта «Движения Первых». В гимназии №10 участников приветствовал руководитель штаба местного отделения движения «Юнармия», ветеран боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Сергей Сывороткин. Он отметил значимость военно-патриотических соревнований для воспитания молодежи и поблагодарил учеников, педагогов и родителей за участие в сборе гуманитарной помощи для зоны СВО. После этого был дан старт состязаниям.

Командам предстояло на время пройти семь этапов по индивидуальным маршрутным листам. Школьники отвечали на вопросы по истории, вспоминали воинские звания, демонстрировали навыки оказания первой помощи и ориентирования на местности. Гимназисты выполнили упражнения по общей физической подготовке и часть комплекса ГТО.

Ученики 8–9 классов собирали, разбирали и заряжали автомат Калашникова, а также надевали костюм химзащиты. Ребята 5–7 классов соревновались в перетягивании каната. В прошлом году сборная старшеклассников гимназии №10 победила на муниципальном этапе и представила округ на областных соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.