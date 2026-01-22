В Егорьевске почтили память защитников в День освобождения Подмосковья

Памятное мероприятие, посвященное Дню освобождения Московской области от фашистских захватчиков, прошло 22 января на Аллее Героев в Егорьевске с участием представителей власти, ветеранов и молодежи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков отмечается 22 января. В 1942 году в этот день 19-я стрелковая дивизия 5-й армии Западного фронта под командованием генерал-майора Николая Леонова освободила поселок Уваровка под Можайском — последний населенный пункт Подмосковья, удерживаемый противником. Это событие стало частью контрнаступления Советских войск под Москвой, которое продолжалось полтора месяца. Более миллиона защитников столицы были награждены медалью «За оборону Москвы», среди них — жители Егорьевска.

На Аллее Героев в Егорьевске собрались председатель совета депутатов Михаил Лавров, председатель совета ветеранов Георгий Кислов, представители молодежных организаций и жители города. Участники почтили память погибших защитников, выразили благодарность поколению победителей и подчеркнули важность сохранения исторической правды о событиях войны. Ведущие напомнили, что 18 тысяч жителей округа участвовали в строительстве оборонительных сооружений на подступах к Москве, а более 500 добровольцев сражались в составе 4-й дивизии Московского народного ополчения.

Михаил Лавров отметил, что долг каждого — хранить память о подвиге советских воинов и передавать ее молодым поколениям.

В годы войны на фронтах сражались более 25 тысяч егорьевцев. На предприятиях города работали по 12–14 часов, производя обмундирование и корпуса для мин, а колхозы поставляли продовольствие фронту. Во время бомбежек несколько бомб попали во двор хлопчатобумажного комбината, но никто не пострадал. В Егорьевске действовало военное положение, была введена карточная система, а на базе школ размещались госпитали для раненых.

