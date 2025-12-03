В Егорьевске отметили День добровольца и наградили волонтеров Подмосковья

День добровольца отметили 5 декабря в Егорьевске, где чествовали волонтеров и добровольные пожарные команды Московской области, сообщает пресс-служба главное управление МЧС России по Московской области.

В Подмосковье 5 декабря прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню добровольца. В регионе действует более 30 тысяч волонтеров, которые помогают сотрудникам МЧС России в профилактической работе, участвуют в учениях и обеспечивают безопасность массовых мероприятий.

Торжественное чествование добровольцев состоялось в Егорьевске. Мероприятия начались на территории предприятия «Ультрадекор», где была представлена добровольная пожарная команда, созданная в 2025 году. В ее составе 60 сотрудников, прошедших обучение и несущих дежурство без отрыва от производства. Команда оснащена пожарной автоцистерной и включена в расписание выездов Егорьевского пожарно-спасательного гарнизона.

В ДК им. Г.Конина участников поздравили начальник главное управление МЧС России по Московской области Алексей Павлов, представители ВДПО, руководители муниципалитетов и другие гости. Алексей Павлов отметил, что только совместная работа профессиональных спасателей и добровольцев позволяет обеспечивать безопасность региона. Он вручил медали и грамоты отличившимся волонтерам и сотрудникам.

Победителями конкурсов стали ДПК «Шустиково» из Наро-Фоминского округа и доброволец ДПК «Русский лес» Илья Голубенков. В рамках праздника прошла церемония крепления знамени добровольной пожарной команды Егорьевска, а также выставка техники и интерактивные площадки для детей. Участники почтили память героев Великой Отечественной войны в честь годовщины контрнаступления в битве за Москву.

