В Егорьевске отметили День беременных

С вступительным словом к участникам мероприятия заведующая женской консультацией Светлана Тагина.

«В этот день мы говорим огромное спасибо нашим будущим мамам, ведь это великий дар — иметь способность давать жизнь. Поэтому каждая беременность сейчас — на вес золота. Каждая беременная женщина находится в особом статусе, и наша задача сделать так, чтобы всю беременность женщина ощущала внимание, заботу и поддержку», — сказала Светлана Тагина.

С творческим подарком к женщинам пришли артисты Дворца культуры имени Конина. С познавательными лекциями выступили медицинский психолог Наталья Шотина, специалист по подготовке к родам и консультант по грудному вскармливанию Дарья Чекаева и заместитель начальника Окружного управления социального развития № 10 Светлана Ратникова. Мамы узнали об особенностях эмоциональной связи с ребенком во время и после беременности, в том числе о таком понятии, как «послеродовая депрессия». Чтобы не впасть в это опасное для жизни и здоровья состояние, женщинам посоветовали правильно питаться и соблюдать режим сна и отдыха, а также устанавливать личные границы и не давать негативному влиянию окружающих сказываться на своем состоянии, настроении. Привели в пример людей, особенно родственников, которые дают излишние советы, основываясь на собственном опыте. Не всегда такие «добрые поступки» могут принести пользу.

Рассказали также о том, как правильно подготовиться к родам, об их физиологии и физиологии грудного вскармливания, еще раз отмечая важность правильного питания. «Мама не должна питаться за двоих, она должна питаться правильно», — замечают медики, делая упор на достаточное количество витаминов и необходимых микроэлементов в рационе беременной и кормящей женщины.

Немаловажным аспектом стало юридическое оформление рождения. Мамы узнали о том, какие документы необходимо взять в роддом, как зарегистрировать имя малыша и как нельзя называть ребенка. Женщинам рассказали в том числе и о выплатах от государства. В их числе — подарок от губернатора Подмосковья, который можно получить как в физическом — это набор новорожденного, так и в денежном эквиваленте.

«Все занятия школы матерей помогают беременной женщине пройти непростой период беременности, психологически и физически подготовить себя к родам, получить представление о том, как проходит процесс родов, научиться правильно ухаживать за новорожденным крохой, правильно питаться самой и кормить своего ребенка. Правильное кормление способствует формированию иммунной системы ребенка и его развитию, но не все мамы знают, как правильно это делать», — прокомментировала заведующая женской консультацией Егорьевской больницы Светлана Тагина.

