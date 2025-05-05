В Егорьевске открылся сезон фонтанов

Пять фонтанов заработали в муниципальном округе Егорьевск. Локации функционируют в самых популярных местах отдыха горожан — в парке «200 лет Егорьевску» и городском парке культуры, на Соборной площади, на бульваре Ларюшина, а также у мемориала Воинской славы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В течение последних нескольких недель специалисты работали над подготовкой фонтанов к запуску: проводили расконсервацию, технические работы, чистили чаши и выполняли косметический ремонт. Были проведены диагностика насосного оборудования и автоматики, а также ремонт плиточного покрытия.

А вот фонтан в сквере «60 лет Победы» заработает после завершения его реконструкции. Рабочие уже смонтировали техническое помещение и чашу в форме пятиконечной звезды. Завершена и прокладка инженерных коммуникаций. Открытие сквера запланировано на осень этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.