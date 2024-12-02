В Егорьевске открылся каток с искусственным льдом

В парке «200 лет Егорьевску» для посетителей торжественно открыли каток с искусственным льдом. Это событие стало кульминацией открытия зимнего сезона в городском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рядом с катком работает пункт проката и теплая, просторная раздевалка. Площадка будет открыта для посещения ежедневно с 10:00 до 22:00. А 15 декабря на катке в парке «200 лет Егорьевску» состоится ледовое гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». 6+

Здесь же, по случаю запуска в округе губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», зажгли огни на главной городской елке, показали театрализованные представления учреждений культуры, открыли Резиденцию Деда Мороза и провели новогодние мастер-классы в «Деревне Простоквашино». Для гостей праздника работала самоварная станция, а на сцене «Корзина» посетителей развлекали аниматоры в костюмах любимых сказочных персонажей, в том числе — Чебурашка, который в этом году украсил новогоднюю елку любимыми апельсинами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.